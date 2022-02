De Grandis: "Ibrahimovic può dare la scossa al Milan in questo momento"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "In questo momento Ibrahimovic può dare la scossa al Milan. A volte si sono viste partite in cui era assente per 70 minuti per poi risultare decisivo. Il Milan senza Ibrahimovic mi è piaciuto con Rebic centravanti atipico, togliendo punti di riferimento ma questo meccanismo sta un po' evaporando. la sua leadership serve alla squadra a questo momento"