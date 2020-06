Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, il difensore bianconero Matthjis De Ligt ha manifestato la voglia di tornare in campo e di sfidare il Milan per la semifinale di Coppa Italia. Queste le sue parole: "Non vedo l'ora di giocare contro i rossoneri, il calcio mi è mancato tantissimo. Le gare a porte chiuse non mi spaventano, mi isolo molto in partita"