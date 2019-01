De Magistris su Milan-Napoli: "Se ci saranno nuovi episodi razzisti intervenga chi di dovere"

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha commentato così, tramite la tv del Comune, l'apertura totale ai tifosi azzurri per Milan-Napoli: "E' molto positivo che i tifosi del Napoli possano andare negli altri stadi - riporta tuttonapoli.net -. Mi auguro che vengano garantite le condizioni di sicurezza per tutti. E mi auguro che se ci saranno nuovi episodi razzisti chi ha il dovere di intervenire lo faccia e non succeda più quello che è accaduto a Koulibaly durante Inter-Napoli. Speriamo che sia una giornata di sport, dentro e fuori lo stadio, in modo che sia una serata diversa dall'ultima a San Siro".