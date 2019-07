"Ha una qualità elevatissima". Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha speso parole d’elogio per il centravanti del Milan, André Silva, tornato in rossonero dopo il prestito al Siviglia e il mancato riscatto da parte della società andalusa. "Se comincia a far gol - ha affermato De Zerbi, come riporta Tuttomercatoweb.com - ci sono pochi attaccanti come lui. Ha bisogno di sbloccarsi".