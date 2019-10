Delneri sul Milan: "Dover arrivare per forza in alto condiziona, serve tempo"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, Luigi Delneri ha commentato così il momento del Milan: "Dover arrivare per forza in alto condiziona. Stefano è bravo, lo era anche Marco Giampaolo. Il Milan non aspetta altro che trovare un risultato positivo e anche il gioco. I rossoneri devono arrivare in una posizione diversa, stiamo parlando di una squadra dal grande blasone. Pioli ha le qualità per poter ottenere il massimo, come le aveva Marco. Non dimentichiamoci che ci sono tanti giovani. Serve un po’ di tempo. E oggi nel calcio il tempo è tiranno".