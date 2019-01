Di Stefano a Sky: "Le parole di Leo vanno interpretate come 'Pipita svegliati'"

In collegamento dal centro di Milano, Peppe Di Stefano è intervenuto con 'Calciomercato - L'Originale' per commentare le dichiarazioni odierne di Leonardo su Gonzalo Higuaín: "Le parole di Leonardo vanno interpretate come 'Higuain svegliati, serve che fai ciò per cui la società ti ha pagato. Ora devi rendere con le tue responsabilità. Mettendo da parte anche tutte le voci che continuano ad arrivare'. Io dico che resterà al Milan, tenendo però un minimo la porta aperta almeno fino a giugno. Contro la Juventus giocherà sicuro, poi si vedrà. La frase di Leo oggi non se l'aspettava nessuno però".