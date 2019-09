Ai microfoni di sportmediaset.it, Leo Duarte ha parlato così del calcio italiano: "Il calcio brasiliano in sè non ha tanta tattica come qui, ma stavo lavorando con Jorge Jesus che è un allenatore europeo che ha molto conoscenze. Lui mi ha un po' aiutato e ora voglio migliorare con la lingua per capire di più le richieste del mister".