Emergenza Coronavirus, Gallera: "Fase 2? Sono giorni delicati, restiamo vigili in Lombardia"

L'assessore alla sanità e il welfare per la regione Lombardia, Giulio Gallera, ha parlato così della fase 2 in un collegamento con Mattino 5: "Sono giorni delicati, oggi e ancora di più a metà maggio, il 18, quando riapriranno moltissime attività. I risultati della crescita dei contagi saranno visibili dieci giorni dopo, quindi siamo vigili. Pronto soccorso, ricoverati e terapie intensive saranno i nostri campanelli d'allarme. Il trasporto pubblico locale - ha poi aggiunto l'assessore - è uno dei grandi nodi. Forse dovranno esserci degli steward per far salire sui mezzi le persone come al supermercato".