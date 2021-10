Eriksson: "L'Italia ha strameritato di vincere l'Europeo. Bravo Mancini"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato Sven Goran Eriksson, ex tecnico fra le altre della Lazio. Eriksson ha commentato la vittoria dell’Italia a Euro 2020 dicendo: “Mancini era già allenatore in campo, non c’era dubbio. All’Europeo ha fatto un capolavoro guidando alla vittoria un’Italia coraggiosa, e ha strameritato la coppa”. Inoltre lo svedese ha parlato anche in generale della sua Lazio: “Simeone aveva un carattere diverso rispetto a Mancini, ma anche lui era un leader, duro in campo, duro in panchina, duro soprattutto da battere per gli avversari. Ma da Conceição a Veron, da Nesta ad Almeyda, tanti miei ex giocatori hanno scelto la panchina e questo è un vero orgoglio. Forse qualcosa ho lasciato”.