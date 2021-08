Everton, Benitez: "James Rodriguez? Troveremo la migliore soluzione"

Rafa Benitez, tecnico dell'Everton, si è così espresso in conferenza stampa sul futuro di James Rodriguez: "Ho parlato con lui ad inizio stagione, quindi conosce le mie idee. Ovviamente ora non è a disposizione perché è in isolamento. Discuteremo del suo futuro con l'agente, come facciamo con tutti i calciatori, e troveremo la miglior soluzione per il club e per il giocatore".