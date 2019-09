F. Fedele: "Maggiori responsabilità? Di Giampaolo, clamoroso il cambio Leao-Bonaventura. Su Piatek..."

Furio Fedele, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Sportiva e ha commentato così la sconfitta di ieri del Milan contro il Torino: "Maggiori responsabilità? Di Giampaolo, non ci sono dubbi. Ieri il Milan è andato meritatamente in vantaggio contro un Torino particolarmente claudicante, poi il tecnico non ha saputo gestire la partita. Clamorosa la sostituzione Leao-Bonaventura, con quest'ultimo che non giocava da un anno. Malissimo Kessie e Piatek sotto porta e molto male anche Donnarumma tra i pali. Mi pare che la squadra abbia perso completamente la bussola. Cosa succede a Piatek? Andrebbe chiesto a Giampaolo. Sicuramente non è il bomber da 30 reti dell'anno scorso, ma neanche un attaccante ancora a quota 0 per quanto riguarda i gol segnati su azione".