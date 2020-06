Figc, Gravina: "Mi auguro di riaprire gli stadi già in estate"

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Mattino. Ecco le sue dichiarazioni: "Mi auguro di riaprire gli stadi già in estate. Migliorando l’andamento dei contagi, spero si possa consentire un accesso parziale agli impianti di calcio. Sarebbe una straordinaria iniezione di fiducia e di entusiasmo".

Tornando sulla decisione, complicata nei modi e e nei tempi, di far riparte i campionati, Gravina sottolinea: "È una grande soddisfazione, un risultato straordinario per il calcio, non per me stesso. Ho svolto con fatica e determinazione un compito in cui ho sentito forte il senso di responsabilità che il ruolo mi impone. Andare oltre gli interessi di parte è stato difficile, ma necessario".