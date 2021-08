Fiorentina, Commisso: "Vlahovic se ne potrà andare, ma non quest'anno"

Rocco Commisso, patron della Fiorentina, si è così espresso al TGR sul futuro di Dusan Vlahovic: "Ieri sera tutti i ragazzi che incontravo mi chiedevano di Vlahovic, volevano sapere se prenderlo o meno al Fantacalcio... Vlahovic non è mai stato in vendita. Tutti si stanno muovendo, i procuratori e le squadre. E' vero che ci sono interessamenti, ma ancora l'offerta giusta non è arrivata. E anche se arrivasse non credo che per quest'anno se ne andrà. Gli abbiamo proposto un contratto con tanti soldi, il più oneroso della storia della Fiorentina, si parla di tanti soldi e sono contento per lui. Però questo contratto va allungato, poi il prossimo anno si vedrà. Dusan deve capire e riconoscerlo che è stato Rocco, la sua famiglia e la Fiorentina a portarlo dove si trova. Dopo se ne potrà andare, ma non quest'anno".