Intervenuto oggi in conferenza stampa, Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, ha parlato così di German Pezzella, che nelle ultime ore è stato accostato al Milan: "Arriverà in ritro quando torneremo dall'America ma per adesso né da parte sua né da parte nostra c'è l’idea di un cambio di piazza" riporta sport.sky.it.