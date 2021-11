Fiorentina, Pradé: "La gara con il Milan fra le più belle in assoluto. Ibrahimovic è ancora un calciatore pazzesco"

Dopo il successo casalingo contro il Milan, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradé ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società: "Le partite le ho viste quasi tutte quest'anno in Serie A, forse quella tra Fiorentina e Milan è stata tra le più belle in assoluto. Una gara emozionante, che ha dato tantissimo al pubblico. Una vittoria importantissima anche perché avevamo difficoltà con le grandi ed eravamo in emergenza: abbiamo mostrato carattere, di essere uniti anche dopo una sconfitta come quella contro la Juventus. Sono felice per tutti".

Non è facile affrontare il Milan.

"Loro erano primi in classifica senza sconfitte, con Ibrahimovic che è ancora un calciatore pazzesco. Abbiamo dimostrato che manca poco per diventare veramente competitivi: stiamo lavorando su questo e dopo un periodo di due anni in cui non siamo stati regolari, abbiamo trovato una soluzione tecnica con Vincenzo che ci dà grande identità. Siamo andati a prendere la capolista anche in area di rigore. Faccio i complimenti a tutti".