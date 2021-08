Florenzi sul giusto atteggiamento: "Bisogna essere dei grandi professionisti. Un dolce in meno può aiutare a vincere una partita"

Intervenuto in conferenza stampa, Alessandro Florenzi ha parlato di tanti temi tra cui il giusto atteggiamento da avere in squadra. Queste le sue parole: "Ci sono tanti uomini che possono portare esperienza e ci sono giovani forti che sono cresciuti molto. Dovremo crescere partendo dagli atteggiamenti. E' fondamentale avere un grande atteggiamento fuori da Milanello e averlo anche sul campo di allenamento. Essere dei grandi professionisti. Bisogna pensare che un dolce in meno può aiutare a vincere una partita. Se tutti remeremo in questa direzione, il Milan potrà fare un grande campionato"