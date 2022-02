Francini: "Scudetto? Il Milan senza Coppe può avere un piccolo vantaggio"

Giovanni Francini ex difensore di Torino e Napoli, si è così espresso su TMW sulla lotta Scudetto: "La squadra di Spalletti ha una rosa che può giocarsela, ha avuto la sfortuna sono mancati anche 9 giocatori, poi c'è stata pure la Coppa d'Africa, Ora sono tutti tornati e potrà dire la sua. Ma le tre davanti hanno buone chance, con l'Inter che forse ha qualcosa in in più di tutti. Il Milan senza coppe può in effetti avere un piccolo vantaggio, ma l'Inter come rosa è più forte delle altre. Al tempo stesso credo che Spalletti adesso anche con le sostituzioni a partita in corso possa cambiare volto alla squadra".