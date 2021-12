Galante sul Milan "In campionato potranno lottare fino alla fine per vincere lo scudetto. Non sono più una sorpresa"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Fabio Galante ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Senza più coppe europee e con il recupero di Giroud, oltre a Leao e Rebic, direi che il reparto rossonero è coperto così come è. In campionato potranno lottare fino alla fine per vincere lo scudetto. Si stanno confermando e non sono più una sorpresa: è stato bravissimo Pioli a far rendere tutti al meglio"