Galderisi su Genoa-Milan: "Match delicato per i rossoneri, Messias può fare male al Grifone"

Intervenuto a SkySport24, Giuseppe Galderisi ha dichiarato su Genoa-Milan di questa sera: "E' una gara delicata per il Milan. I rossoneri hanno una grande identità di squadra e grande compattezza, ma stasera devono dare una risposta importante dopo le due sconfitte. Giocare a Genova non è mai facile, sono quelle partite trabocchetto. Il Milan deve fare la sua partita e sfruttare le sue qualità. Per Sheva sarà sicuramente una serata speciale, ma dopo l'emozione iniziale farà di tutto per fare una grande partita. Messias? La forza di questo Milan è la capacità di esaltare tutti i giocatori della rosa. Con la sua fantasia, il brasiliano, che in questo momento di sente forte, può fare male al Genoa".