Galeone sul Milan: "Con Calha play rischi. E Suso non è un 10"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, Giovanni Galeone ha analizzato gli errori commessi da Giampaolo nel match con l’Udinese: "Forse - ha osservato il mister - in un mese e mezzo avrebbe dovuto capire prima che le cose non andavano. Se sta provando tanti giocatori fuori ruolo è perché non ha potuto allenarli tutti insieme. Ma se chiedi a Calhanoglu di fare il play quando non conosce pienamente il tuo calcio, rischi. Suso? Per me non è un 10, può giocare solo a destra".