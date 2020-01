Gamberini: "Cutrone? Venire da esperienze negative è un vantaggio"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Alessandro Gamberini, ex difensore tra le altre di Napoli e Fiorentina, ha parlato dell'approdo di Cutrone alla Viola. Queste le sue parole: "Cutrone? Acquisto giusto, ottima intuizione. È perfetto per Firenze, vuole riabilitarsi, sa giocare in coppia, vede la porta e muoversi sulla linea. Il venire da un'esperienza negativa è un vantaggio nella voglia di riscattarsi".