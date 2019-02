Ganz su Paquetà: "Ha forza, dribbling e corsa"

L’ex attaccante rossonero Maurizio Ganz ha parlato di Piatek ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Mi piace e mi piace Paquetà, che ha forza, dribbling, corsa. Non lo definirei il nuovo Kakà, così come eviterei paragoni per Piatek. Ho letto che Gattuso lo accosta a Tomasson, ma non mi ricordo bene neppure Tomasson. È troppo presto per definirlo erede di qualcuno, ma ha qualità, personalità, cattiveria. Forse sa di avere una chance incredibile per fare un doppio o triplo salto con il Milan. Non ho mai visto un giocatore entrare nel Milan con una tale naturalezza. Kakà forse? Kakà aveva anche una squadra diversa intorno a sé".