Gattuso a DAZN: "Grande prova, non era facile ribaltarla. Higuaín è un cecchino e spero si sia sbloccato"

Nel post gara di Milan-SPAL su DAZN nel corso di 'Diletta Gol', mister Gattuso ha parlato così: "La squadra mi è piaciuta molto, abbiamo tenuto bene il campo con una prestazione gagliarda. Dal periodo in cui eravamo non era facile ribaltarla, abbiamo sofferto e forse potevamo chiuderla prima. Dobbiamo continuare a crescere e migliorare, quest'anno ci è successo di tutto, oggi abbiamo perso anche Suso per la finale di Supercoppa che è uno dei giocatori più importanti. Non dobbiamo trovare alibi e continuare a preparare le partite. A dicembre abbiamo avuto dei match ball ma continuiamo a guardare avanti".

L'esplosione al gol di Higuaín: "È un ragazzo che vive per il gol. È sempre stato un cecchino e l'ha vissuto male l'ultimo periodo, una vera mazzata ma è un giocatore importante per noi. Serve continuità e precisione perché le ha sempre avute, ci è mancato e speriamo che questo gol possa sbloccarlo a livello mentale".

Le aspettative delle dirigenza: "La maglia e la storia pesano, ma è giusto che Leonardo e Maldini aspettino qualcosa in più. Possiamo farlo, forse ci manca un po' di esperienza e ogni volta manchiamo il salto di qualità. In questo dobbiamo migliorare, ma sono abituato e cerco di far funzionare tutto a San Siro dove non ci perdonano niente. Da parte mia nei confronti della dirigenza c'è lealtà e onestà, c'è confronto quotidiano con rispetto di tutte la parti".