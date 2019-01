Gattuso: "Addio Higuaín? Non sono deluso, accetto la scelta. Poteva fare qualcosa in più"

Non convocato e con le valigie in mano pronto per volare a Londra, sponda Chelsea, Gonzalo Higuaín lascerà il Milan dopo solo sei mesi. Queste le parole di Gattuso in conferenza: "Non sono deluso, sono stato calciatore anche io e conosco certe cose. Ho fatto di tutto, lui si è comportato molto bene nei miei confronti, accetto la scelta. Ci è successo anche con Bonucci. Il rispetto rimane, lui poteva fare qualcosa in più, noi potevamo metterlo meglio in condizione, va bene così".