Gattuso su Bakayoko: "Può fare tutto, anche la mezz'ala o il vertice basso"

Rino Gattuso, intevenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna, ha parlato così di Tiemoué Bakayoko: "Baka può fare tutto, anche la mezz'ala o il vertice basso. In questo momento però dobbiamo lasciare a loro agio lui e Franck, che è più abituato a fare la mezz'ala e creare spazio a Suso. Ma per come sta e per come si muove, ora Tiemouè può fare tutto, anche se nella mediana a due sta bene".