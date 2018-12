Gattuso su Calhanoglu: "Se domani dovesse giocare a centrocampo, lo farà da mezzala"

Rino Gattuso, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello alla vigilia della sfida di domani contro la Fiorentina, ha parlato così Hakan Calhanoglu e della possibilità di schierarlo a centrocampo: "Non l'ho inventato io mezzala, è un ruolo che ha ricoperto anche in Germania. Non ha mai fatto il regista, ma la mezzala sì. Domani, se dovesse giocare a centrocampo, giocherà da mezzala".