Gautieri: “Dal Milan ci si aspettava qualcosa di più, ma un momento così può succedere"

“Durante l’anno possono capitare dei momenti negativi, dal Milan ci si aspettava qualcosa di più ma un momento così può succedere. In queste due partite bisognerà cercare di dare un cambio di passo importante”. Così a TuttoMercatoWeb Carmine Gautieri. “La Roma? Ho visto Juve-Roma, i giallorossi hanno giocato un’ottima partita. Quando avrà tutta la squadra a disposizione sarà un’altra Roma. Quando mancano tanti elementi è normale fare fatica”. Gautieri in queste settimane ha declinato diverse proposte. “Ho ringraziato le società che mi hanno chiamato. Poi per una situazione o per un’altra è mancato l’accordo. Voglio lavorare con programmazione, difficile trovare un progetto. Soprattutto quando mi chiamano devono convincermi, non voglio sbagliare le persone con cui lavorare. Intanto - conclude - mi confronto e aspetto”.