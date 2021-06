Gazidis: "Qui al Milan c'è un grande senso di unità, che emozione il ritorno in Champions"

Ivan Gazidis, intervistato da Milan TV, ha commentato così la stagione del Milan: "Abbiamo vissuto una stagione speciale ed emozionante. Qui al Milan c'è un grande senso di unità che mi dà grande orgoglio. Questo dà al club una forza pazzesca. Che grande emozione il ritorno in Champions. Noi soffriamo come tutti i tifosi. E' stato il risultato di un duro lavoro, meritavamo di tornare in Champions. E' importante anche come l'abbiamo raggiunta, è un traguardo importante per tutti".