Gentile: "La scelta di Ilicic per Calhanoglu non è condivisibile. Il Milan è cambiato con il turco"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Riccardo Gentile ha parlato del possibile addio di Calhanoglu. Queste le sue parole: "La scelta di Ilicic per Calhanoglu non è condivisibile secondo me. E' vero che vai a prendere un calciatore dalla classe eccelente ma c'è uan differenza d'età con Calhanoglu. Al Milan sanno perfettamente l'importanza del calciatore turco ma quando è diventato continuo i rossoneri hanno cambiato la loro stagione. E' sempre stato un po' altalenante ma da quando ha trovato continuità ha donato grande imprevedibilità. La svolta del Milan è passata anche dalle prestazioni di Calhanoglu e privarsene mi sembra una scelta azzardata. Dovesse arrivare Ilicic poi non si sa quante stagioni potrà garantire"