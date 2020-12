Riccardo Gentile ha parlato così del Milan ai microfoni di SkySport24: "Tutto è nato da quel 5-0 contro l'Atalanta, una sconfitta che convinse la dirigenza milanista ad accelerare su Ibrahimovic. La svolta del Milan non è arrivata subito, ma dopo il lockdown. Da quel momento non ha più perso in Serie A, non sta fallendo più un colpo".