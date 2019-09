Gerolin sul Milan: "Troppi giovani di prospettiva, manca l'esperienza"

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Manuel Gerolin, ex direttore sportivo - fra le altre - di Palermo e Udinese, ha parlato dei rossoneri: "Il Milan non può permettersi di perdere tre partite su cinque, il match di domenica contro la Fiorentina è un bivio importante per Giampaolo. I giocatori, soprattutto i giovani, sono forti. Però hanno bisogno di tempo. E il Milan per blasone e storia il tempo non te lo da. Sicuramente i calciatori sono di prospettiva, ma mancano quei tre-quattro esperti in grado di far vincere le partite. Leao è forte, Bennacer ha fatto un grande campionato con l’Empoli. I giovani sono di prospettiva, ma ce ne sono troppi".