Giampaolo in conferenza stampa: "Mi disturbano gli impegni ravvicinati, non il Milan. Sono una squadra forte"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Milan, l'allenatore granata Marco Giampaolo ha parlato della sua squadra e della sensazioni in vista della gara con i rossoneri. Queste le sue parole:

Che Milan troverete?

"Era normale affrontare prima o poi chi sta in vetta, ora è il Milan ma non mi preoccupa. Però mi disturba il calendario, il Toro è l'unica squadra ad affrontare impegni così ravvicinati, 5 partite in 13 giorni. Tutte le altre hanno in media un giorno in più per recuperare: non è il Milan che mi disturba, sono gli impegni ravvicinati".

E' il momento migliore per affrontarli?

"Anche con le assenze, hanno dimostrato di essere una squadra forte. Quando raggiungi un filotto così lungo di partite utili vuol dire che hai creato consapevolezza e autostima. Sono andati avanti senza tanti titolari, anche nell'ultima gara hanno fatto bene. Le assenze fanno parte dei momenti della stagione".