Giampaolo: "La strada del lavoro resta la strada migliore. Giuste le polemiche quando si perde"

Marco Giampaolo, ai microfoni di Milan Tv, ha parlato così: “La strada del lavoro è quella migliore. Quando si perde si aprono le polemiche, è giusto. Noi dobbiamo avere la testa bassa sulle nostre cose, sul giocare a calcio meglio di oggi, il non perdere di vista la possibilità di essere protagonisti. Solo il lavoro ci metterà in questa condizione. Io oggi ho fatto giocare due giocatori che ho allenato una volta e mezza, non ne conosco le caratteristiche mentali e neanche il vissuto”.