Giampaolo: "Milan? Una scampagnata! Non l'ho neppure allenato, non se lo ricordano"

Alla vigilia del match contro il Milan, il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato anche della sua esperienza in rossonero: "Sono arrivato probabilmente nel posto giusto, ma nel momento sbagliato. Penso che lo meritassi a quel tempo, l’opportunità di andarci ci stava, ma non doveva finire così. E poi, in passato ho già giocato contro il Milan, in Coppa Italia, quando ero a Torino, ma a porte chiuse, non c’era nessuno. La mia è stata una toccata e fuga, non l’ho neppure allenato il Milan, non se lo ricordano... Sette gare, una scampagnata. Rivalsa, no. Quella storia doveva andare in modo diverso, sarebbe una cosa lunga quindi ora non ci interessa. Ho avuto poco tempo a disposizione, sono partito in ritiro con tredici giocatori… Oggi è un altro Milan".