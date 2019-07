Giampaolo sui derby: "So quanto significano per i tifosi, a Genova ho la fortuna di non perderli mai"

Ai microfoni di Milan TV, Marco Giampaolo ha parlato così del derby: "Il derby è sempre una partita diversa. Per me è stato così a Genova e ho avuto la fortuna di non perdere mai. So cosa significa per i tifosi il derby, so che vincere partite così è molto importante per i tifosi. Per vincere bisogna a giocare a calcio. Il derby porta grande pressioni, io a volte ho rinunciato ai ritiri prima del derby per non avere influenze negative sui giocatori".