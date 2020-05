Gianni Di Marzio: "Milan e Inter al sud? Giocare in Calabria sarebbe ottimo"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio Gianni Di Marzio, celebre allenatore, ha parlato della proposta di Salvini alle milanesi di giocare al sud. Questa la domanda e la risposta:

Salvini dice che non ci sarebbe problema a far giocare al Sud Milan e Inter. E' d'accordo?

"Certamente, perché no? Anche al Sud ci sono le strutture per giocare. Giocare in Calabria, dove ad oggi ci sono ancora zero contagi, sarebbe ottimo".