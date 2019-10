Giaretta sul Pioli: "Al Milan può fare un buon lavoro"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il direttore sportivo del Cska Sofia, Cristiano Giaretta, ha parlato del Milan e dell’esonero di Marco Giampaolo: "Un allenatore che arriva al Milan di oggi sa che non è il Milan di ieri. Un tecnico ha bisogno di giocatori importanti, probabilmente i giovani presi - che sono di qualità - lo saranno tra un paio di stagioni. Non esiste che Giampaolo un attimo prima fosse bravo e adesso no. Il giudizio sull’allenatore è in funzione dei giocatori a disposizione. Pioli va lasciato lavorare. Ha una sua filosofia. Può fare un buon lavoro".