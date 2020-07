Giordano: "Al Milan servirebbe una punta come Belotti"

Ai microfoni di Maracanà su TMW Radio, l'ex attaccante e tecnico Bruno Giordano ha parlato così del Milan in vista della prossima stagione: "Serve andare a cercare una punta stile Belotti e poi Ibra dovrà capire che verrà prima Belotti e poi lui. Il prossimo anno ci saranno più partite e ci sarà bisogno di tutti. Con una punta di qualità può fare davvero grandi cose questa squadra. Mancherebbe un centrocampista importante che sappia fare le due fasi. Non devono fare follie, la squadra c'è, va rifatto il look finale".