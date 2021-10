Giroud a DAZN: "Oggi ci prendiamo i tre punti, la cosa più importante"

Olivier Giroud, autore del gol partita, è stato intervistato da DAZN al termine di Milan-Torino:

Partita dura, sui duelli. Sei soddisfatto? “Penso che abbiamo giocato una buona partita. Il Torino è una squadra forte, molto aggressiva. Ho fatto tanti contrasti con Bremer, è un grande difensore. Sono molto felice perché abbiamo fatto bene ad inizio partita e dopo di che il Toro non ha avuto tante occasioni per segnare. Siamo stati molto solidi in difesa. Ci prendiamo i tre punti che è la cosa più importante. Giochiamo ogni 3 giorni, non è facile”.

Sul gruppo unito: “È questo che mi piace tanto della nostra squadra. Giochiamo a San Siro e vogliamo fare contenti i nostri tifosi con tanta energia e aggressività. Magari potevamo fare un po’ meglio a volte. Non è stato tutto perfetto ma ci teniamo i tre punti perché il Torino è una squadra tosta”.

Sui gol in trasferta: “Voglio fare ancora una volta gioire i tifosi, la prossima volta farò di tutto per segnare in trasferta”.