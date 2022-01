Giroud rivela: "Nell'estate 2020 sono stato vicino alla Juventus, ma ho preferito restare al Chelsea"

Nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Olivier Giroud ha raccontato di essere stato in passato vicino a firmare per la Juventus, prossima avversaria del suo Milan in campionato: "E' successo nell’estate 2020, con Pirlo allenatore, ma ho preferito restare al Chelsea dove volevo giocarmi le mie chance. Visto come si è conclusa la stagione (vittoria della Champions, ndr), ho preso la decisione giusta".