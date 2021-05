Gravina: "Quali tifosi all'Olimpico? Stiamo valutando. Spero a giorni l'annuncio del rinnovo di Mancini"

Nel corso del suo intervento a Radio Anch’io Lo Sport su Radio1, il presidente federale, Gabriele Gravina ha parlato anche dei prossimi Europei, partendo dalle modalità con cui si sceglieranno i tifosi che potranno seguire le gare dell’Italia all’Olimpico: “Ancora non lo sappiamo. Stiamo adottando una serie di criteri, c’è solo un principio a cui ispirarci: tutti dobbiamo essere in sicurezza. Non solo la tutela della salute dei professionisti in campo, ma anche quella dei tifosi sugli spalti”.

Qual è l’obiettivo per gli Europei? Il rinnovo di Mancini può arrivare già prima dell’inizio?

“Sicuramente, l’auspicio è quello di un buon campionato. Abbiamo un obiettivo che è quello di continuare a coltivare l’entusiasmo dei nostri tifosi. Dobbiamo continuare a centrare obiettivi legati a questo percorso di crescita importate, che mi auguro possa avere Mancini come guida nei prossimi anni. L’auspicio è che nei prossimi giorni si possa annunciare la continuità di questa collaborazione”.