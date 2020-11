Graziani sul Milan: "A Napoli ha giocato da grande squadra"

Ai microfoni di Tiki Taka, Francesco Graziani, ex attaccante, ha commentato così la vittoria del Milan sul campo del Napoli: "Contro il Napoli, il Milan ha giocato da grande squadra, non è mai andato in affanno e ha sempre giocato la palla. Poi i rossoneri hanno Ibrahimovic davanti che fa giocare bene anche gli altri. Il Milan, in un campionato anomalo come quello di quest'anno in cui tutto è possibile, può pensare davvero di poter vincere lo scudetto".