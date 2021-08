Guidolin: "Maignan ha grande personalità come tutto il Milan del resto"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Francesco Guidolin ha parlato di Maignan e del suo esordio in rossonero. Queste le sue parole: "Le prime impressioni sono molto buone e se le premesse sono queste allora direi che la porta rossonera è in buone mani e anche in buoni piedi visto come sa usarli il francese. Maignan ha grande personalità come tutto il Milan del resto . Basti pensare a come la squadra ha portato a casa i tre punti contro la Sampdoria che non demeritava. Il Milan ha spirito"