Guidolin su Maignan: "Mike è molto bravo e molto sveglio"

Francesco Guidolin, intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, ha rilasciato queste parole su Mike Maignan: "Maignan ha già fatto vedere di avere capacità di lanciare nel lungo, è molto bravo, molto sveglio. Ci sta il lancio lungo a scavalcare centrocampo e chi ha piede per mettere palla lì come Maignan e chi ha la corsa come Leao deve provarci".