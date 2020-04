Hammarby, Tankovic: "Bellissimo allenarsi con Ibra. Solo lui sa dove andrà la prossima stagione"

Muamer Tanković, attaccante dell'Hammarby, ha parlato a Sky Sport 24 in seguito all'allenamento con Zlatan Ibrahimovic: "E' stato bellissimo per il club vedere Zlatan, è stato bello per i giocatori. Abbiamo fatto un allenamento a porte chiuse, nessun amico o familiare ha potuto assistere. Ci siamo visti direttamente al campo, ci siamo allenati e poi siamo andati direttamente a casa senza passare per gli spogliatoi. Zlatan vuole vincere sempre a prescindere da dove e con chi si è allena. Alla fine questo è veramente il suo club. Il suo atteggiamento è d'esempio per tutti, per i giovani, grazie alla sua mentalità vincente. Non abbiamo parlato di quando tornerà a Milan, non si può sapere con il Coronavirus, per ora starà a Stoccolma poi si vedrà. L'unico che sa dove sarà in futuro è Zlatan. Ovviamente tutti vogliono sapere dove sarà nella prossima stagione, ma lo sa solo lui".