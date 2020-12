Hauge a Sky: "La cosa più importante è avere vinto, siamo come una famiglia"

Jens Petter Hauge è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di San Siro:

Sulla gara: "Una buona serata per me e per la squadra, è la cosa più importante. Stasera abbiamo vinto".

Sulla squadra: "Siamo contenti, giochiamo gli uni per gli altri, ci aiutiamo a vicenda, è come una grande famiglia".

Sul momento: "E' importante per la squadra continuare a vincere, può capitare anche di perdere ma dipende tutto da come si reagisce. Siamo primi in Serie A e ai sedicesimi di Europa League".

Sull'italiano: "Lavoro tanto con il mio insegnante di italiano, spero di parlare meglio presto, sto lavorando per migliorare".