Iachini a MN: "Avevo la sensazione di poter segnare, invece siamo andati sotto. 3-0 risultato pesante"

Iachini, tecnico dell'Empoli, ha parlato così a MilanNews.it al termine di Milan-Empoli: "Con un pizzico di attenzione in più avremmo portato a casa qualcosa, il 3-0 è pesante perché abbiamo subito tre tiri. Ma questa è la Serie A, non perdona e serve qualità. Faccio mea culpa e prometto lavoro, continueremo a provarci".

Il primo gol: "L'abbiamo subito in una certa maniera... Avevamo la sensazione di poter andare in vantaggio, invece ci ha spezzato le gambe. Neanche il tempo di realizzare ed eravamo subito sotto di due gol. Dispiace perché siamo venuti qua per giocarcela e fare gol, come dice il nostro gol".