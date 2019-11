Iachini sul Milan: "Nelle ultime partite meritava qualche vittoria in più"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, mister Giuseppe Iachini, fra le altre cose, ha parlato anche del momento del Milan: "Non è facile cambiare in fretta delle situazioni. Li c’è una squadra con tanti giocatori giovani. È improponibile fare paragoni col passato. Non dimentichiamo che le colonne portanti non sono tante, questo fa sì che la squadra quando deve giocare a San Siro abbia un po’ di timore. Ma nelle ultime partite il Milan meritava qualche vittoria in più".