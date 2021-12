Ibra: "Berlusconi è troppo simpatico. Una volta ero seduto in tribuna a San Siro accanto a lui e..."

Queste le parole di Zlatan Ibrahimovic al Corriere della Sera su Silvio Berlusconi, suo ex presidente al Milan: "Troppo simpatico. Una domenica sono in tribuna a San Siro, mi fa sedere accanto a lui. Poi mi fa: 'Ibra, ti dispiace scalare di un posto? Sta venendo una persona molto importante'. Io scalo, scala anche Galliani. Penso che stia arrivando un politico. Invece arriva una donna bellissima, su tacchi impressionanti. Berlusconi mi strizza l’occhio: 'Persona molto importante...'. E forse per lui lo era davvero".