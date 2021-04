Ibra: "Ero abituato a giocare con grandi campioni, ora è tutto differente ma anche più soddisfacente"

Intervistato da Milan TV in occasione del suo prolungamento fino a giugno 2022, Zlatan Ibrahimovic ha parlato così del progetto rossonero, dei suoi compagni e delle responsabilità differenti rispetto a 10 anni fa:

Quando arrivi ogni giorno a Milanello vedi i tuoi compagni, il mister e tutte le persone che lavorano. Cosa provi ancora oggi? “Provo ad aiutare tutti, è una motivazione, mi dà adrenalina vedere questi giovani e la loro crescita, dal primo giorno che sono arrivato ad oggi ho visto la crescita di ognuno di loro. Tutti disponibili di fare il massimo, poi secondo me hanno capito il sacrificio che bisogna fare per essere dove siamo oggi”.

Ti piace il progetto di un Milan giovane? “Sì, perché così mi sento giovane (ride, ndr). Ogni giorno che vedo i miei compagni mi fanno sentire giovani, poi c’è tanta sfida e concorrenza. Quando corrono devo correre come loro, non posso essere da meno. Mi sfidano, mi fanno uscire il massimo. Poi ogni tanto esagero, magari devo essere più tranquillo, ma questa è la mia mentalità. Questo nuovo progetto del Milan mi piace perché è una sfida differente. Ero abituato a giocare con grandi campioni che hanno vinto tutto. Questa è un’altra situazione, hai altre responsabilità. Quando giochi con grandi campioni, tutto si risolve in campo. Qua è differente, devi prenderti la responsabilità di far vedere qual è la strada per il successo. Se hai già fatto questa strada hai esperienza e voglio trasmetterla a tutti quanti in questa squadra. È un grande sfida, però quando lo fai bene hai molta più soddisfazione rispetto a quando giochi con i grandi campioni, significa che hai fatto qualcosa in più del normale”.